Çağatay Özdemir'in Akademik Kariyeri ve Bürokratik Kimliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler Türk bürokrat ve akademisyen kimliği ile tanınan Doç. Dr. Çağatay Özdemir ülkemiz için önemli ve değerli isimlerden birisidir. 1988 yılında Kayseri’de dünyaya gelmiştir. Hem akademi hem de bürokrasi alanlarında çalışmalarını sürdürmekte olan Doç. Dr. Çağatay Özdemir’in bugünkü kariyerine ulaşana kadar geçmiş olduğu yollar merak edilmektedir.

Doç. Dr. Çağatay Özdemir 2020 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürmektedir.

Kendisinin akademik kariyerini ve bürokratik kimliğini daha yakından inceleyerek bugüne kadar ne tür çalışmalar yapmış olduğuna birlikte göz atalım.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir Kimdir?

Çağatay Özdemir 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem müdürü olarak atanmış ve böylelikle bürokrasideki ilk görevine başlamıştır.

Özdemir, 2020 yılı Ocak ayında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

2020-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Dr. Çağatay Özdemir 9 Haziran 2023’te aynı göreve yeniden atanmıştır.

Türkiye’nin genç ve başarılı bürokratları arasında gösterilen Özdemir, bürokrasi kariyerinde önemli işler başarmıştır.

Türk Dünyası, Orta Doğu ve NATO ile ilişkileri geliştirmek amacıyla birçok faaliyeti koordine etmiştir. Bunların arasında en dikkat çeken İletişim Başkanlığınca 14 ülkede gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" isimli panel serisi olmuştur. Özdemir söz konusu panel serisinin koordinasyonunu üstlenmiştir.

Doç. Dr. Çağatay Özdemir’in NATO hakkında yapmış olduğu açıklamalar büyük dikkat çekmiştir.

İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen “WeAreNATO” kampanyası tanıtılırken kendisinin uluslararası sistemin kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini ve birçok alanda ciddi küresel kırılmaların yaşandığına dikkat çekmesi ilgi görmüştür.

NATO üyeliğinin ülkemizin güvenliği adına da önemli katkılar sağladığını savunan Özdemir, Türkiye’nin bu ittifaka karşı tüm yükümlülüklere bağlı kalmaya devam edeceğini belirtmiştir.

Özdemir’in Orta Doğu ve ABD Dış Politikası hakkında yaptığı akademik çalışmaları da kariyerinde önemli bir yere sahiptir.

Doç. Dr. Çağatay Özdemir Kimdir?

Genç bürokratın sahip olduğu bir diğer kimlik başarılı bir akademisyen kimliğidir.

2010 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra akademik alanda kendisine büyük hedefler koyan Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Marmara Üniversitesi'nde Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler Bilim dalında doktora eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış ve aynı alanda doçent unvanını almaya hak kazanmıştır.

Özdemir aynı zamanda uzmanlık alanı olan konularda dersler vermiş ve sosyal bilimler alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin kendini geliştirmesine destek sağlamıştır.

“Amerikan Grand Stratejisi Obama’nın Ortadoğu Mirası” ismiyle yayımladığı kitabı bu akademik başarıların en güzel göstergesi olarak büyük bir ilgi görmüştür.

Hem kitabında hem de yayınladığı sayısız makalelerde bulunduğu tespitler ve yaptığı analizler ses getirmiştir.