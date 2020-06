Caner Çalışır kimdir

‘Ablan Star Bebeğim’, Bir Beverly Hills kızı olmak istiyorsan…’ gibi nidaları ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Caner Çalışır’ın hayat hikâyesidir…

Hiç takip etmeyenimiz bile bir şekilde tanıyor Caner Çalışır’ı. Sosyal medyada keşfet alanları, magazin gündemi, haberler… Onu pek çok yerde gördük ve ‘Ablan Star Bebeğim’ nidası ile sesi hepimizin kulaklarında…

Ve Caner Çalışır, bu sabah 04.30 sularında geçirdiği bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gencecikti. Ardında ona çok düşkün olan anneciği, sevdiği dostları, küçük köpeği ve sosyal medya hayranları gözü yaşlı kaldı…

Allah geride kalan herkese sabırlar versin…

(Caner Çalışır'ın 23 Nisan'daki son paylaşımı: Minnak Ben)

Ünlülüğe ilk adım

Caner, 1989’da, İstanbul’da dünyaya geldi. Radyo ve Televizyonculuk mezunu olan Caner’in yolu da sosyal medyadan geçti. Hiç tahmin etmediği bir anda onu bütün ülke tanımıştı. Ünlü olmaya bu ilk adımını bir röportajında şöyle anlatmıştı:

“…Vine ilk çıktığında telefonuma yükledim. Arkadaşım Berna Arıcı ile tatile gitmiştik. Sürekli 'Vine çekelim!' diyordu. Ben de 'Tamam.' dedim. 'Berna saçında kene var, topla topla gene var' diye bir Vine'dı. Bu Vine, Okan Bayülgen, Taci Kalkavan gibi sosyal medya fenomenleri tarafından ReVine yapıldı. Birçok yerde çektiğimiz Vine'lar haber oldu. Hatta 'Berna sil lütfen, yayınlama!' demiştim. İyi ki silmedi. Bizim serüvenimiz ilk o Vine ile başladı."

(Fotoğraf: Halil Güzel)

Ablan Star Bebeğim

Berna Arıcı ile çektiği Vine sonrası tanınmaya başlayan Caner, ‘Ablan Star Bebeğim’ nidası ile de popüler oldu. Her ne kadar onu Kerimcan Durmaz’ın Snap’larında izlesek de, televizyon ve sosyal medya macerası aslında Hakan Kakız ile başladı. Onu, ‘Ablan Star Bebeğim’in yanında ‘Bir Beverly Hills kızı olmak istiyorsan…’ diye başlayan cümleleri ve ‘Anniiiğ’ sözü ile tandık. Caner, kendine has tavırları, komik ve eğlenceli olduğu için çok izlenen videoları, koşturmaları ile çok sevildi. Elbet sevmeyeni de vardı; ancak o aldırmadan, dilediği gibi yaşamaya devam etti…

Kerimcan Durmaz ile arkadaşlığı dikkat çeken Caner, televizyonda dizilerde ve programlarda da karşımıza çıktı. Şubat 2014, Mayıs 2017 arasında yayında olan ‘O Hayat Benim’, Temmuz 2014, Kasım 2015 tarihleri arasında yayınlanan ‘Kiraz Mevsimi’ gibi dizilerde rol aldı. Bir süre Okan Bayülgen ile de çalışan Caner, kariyerine başka fenomen arkadaşları gibi DJ olarak devam etti.

Caner, Mayıs 2019’da başlayan ‘Benimle Söyle’ adlı şarkı yarışmasında da 100 jüriden biri olarak bulundu…

Yoğun bakıma alındı

Caner, 2016’da, çoklu organ yetmezliği sebebi ile yoğun bakıma alındı. Akşam saatlerinde arkadaşı Kerimcan Durmaz konuyu, Snapchat hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu. Arkadaşının yanında olmak için Bursa programını da iptal etmişti.

Caner’in sağlık durumu hakkında ise hastane şu açıklamayı yaptı:

"Caner Çalışır'ın ilk müdahalesi acil serviste yapılmıştır. Kalp yetmezliği, dilate kaardiyomiyopati ve çoklu organ yetmezliğinin izlenmesi üzerine hastamız yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Hastamızın durumunun düne göre daha iyi olduğu gözlenmiştir. Ancak hayati riski devam etmektedir."

Neyse ki toparladı. Kerimcan Durmaz, Caner’in hastane odasından gönderdiği notu da yine sosyal medyadan paylaşmıştı:

“Caner'im kağıt kalem isteyip "Ablan star" yazmış. Dün olduğundan daha iyi. Az önce gördüm çok daha iyiydi. Allah dualarımızı kabul etti. Herkese çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah'tan ümit kesilmez. Bizi bırakmayacak inşallah.”

Caner Çalışır öldü

Evet, Caner hayata tutunmuştu; ama bu dört yıl önceydi. Bugün sabaha karşı 04.30’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Instagram’da 1 milyon takipçisi olan hesabı ile bir sosyal medya fenomeni olan Caner’in ölüm haberini yakın arkadaşı Samet Liçina duyurdu. Caner, sosyal medyada son paylaşımını 23 Nisan’da yapmıştı. Postun altını hayranları taziye yorumları ile doldurdu.

Çünkü annesi ona çok düşkünmüş…

Bircan Bali ve Seren Serengil’in sunduğu ‘Söylemesem Olmaz’ adlı magazin programında da Caner’in acı haberi konuşuldu. Bircan Bali, Caner ile henüz altı gün önce olan mesajlaşmasından bahsetti. Caner’in yazdıklarını okuyan ve sonrasında düşüncelerini de ekleyen Bali, şunları söyledi:

“Bak şöyle diyor mesajında: ’Bircan bir şey söylemek istiyorum sana. Bana yıllar önce demiştin ki: ‘Seni konuşmuyorum, çünkü annen sana çok düşkünmüş üzülmesinden korkuyorum…’ Demişim ben yayında. ‘Bunu söyledikten sonra çok çeki düzen verdim ben hayatıma.’ diyor ve ‘Bu söylediklerin hep aklımda.’ diyor. Ben bilmeden Caner’i konuşmamışım, o küfreden fenomenler arasına Caner’i almamışım. Çünkü annesi, ona çok düşkünmüş ve çok üzülüyormuş. Bunu yayında söylediğim için de Caner bana ekstra teşekkürler etmiş. Sonrasında da haberler yollamış, ‘Bak bundan haberin var mı?’ diye. Aslında iletişimdeydik, 6 gün öncesine kadar iletişimdeydik. Gerçekten çok çok üzüldüm.”

Caner ile en son konuşanlardan ve bu ani gidişe şaşkın isimlerden biri de, İrem Derici idi. Derici de sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"Daha bir hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla!' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm."

(Kerimcan Durmaz ile)

Küs ayrıldılar

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, sosyal medyada birlikte ayrı bir fenomen olan ikili Caner ve Kerimcan’ın arası açılmıştı. Bugün cenazede dostunun ölümüyle sarsılmış bir Kerimcan vardı. Mezarı başında elleriyle yüzünü kapatarak ağladı, dua etti, mezarına su döktü, onu uğurladı. Eski dostunu küs bir şekilde toprağa verdiği için canı daha çok yanıyordu.

Cenaze sonrası Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Caner'im, dostum, bizi bugün bırakıp gitti... Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Daha çok erkendi be Caner'im daha birlikte yapacağımız çok şey vardı. O kadar güzel anılar biriktirdim ki seninle, keşke bu kadar erken bırakmasaydın bizi. Sen benim sevgimi, sırlarımı, en güzel anılarımı biriktirdiğim yol arkadaşım olarak hep kalbimin bir köşesinde kalacaksın. Seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek. Nurlar içinde uyu... Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."





(Hakan Kakız'ın sosyal medya paylaşımı)

Ardından sosyal medya paylaşımlara boğuldu

Caner’in bu ani gidişinin ardından hayranları sosyal medyada onun hakkında paylaşımlarda bulunmaya başladı. Yakın arkadaşları, sanat camiasından sevdiği dostları da onu uğurlarken sosyal medyadan duygularını paylaştı.

Örneğin Selin Ciğerci şöyle yazdı:

"Bugün hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum. Mekânın cennet olsun arkadaşım."

Ölüm haberini veren yakın arkadaşı Samet Liçina ise, Caner’in bir fotoğrafını paylaşarak şöyle yazdı:

"Toprağın bol, ruhun huzurlu olsun."

En duygulu paylaşım ise, kuşkusuz Hakan Kakız’dan geldi. Şöyle diyordu:



"Çocukluk anılarım gitti. Şu an tarifsiz duygular içindeyim. Ağlıyorum, susuyorum, boş boş bakıyorum. Ölüm çok acı; ama erken ölüm her şeyden acı. Hepimiz şoktayız. Ani bir kalp krizinden dolayı vefat etti Caner’imiz. Nurlar içinde uyu eski dostum."

Kakız, cenazede Caner’i son yolculuğuna uğurlarken de tabutuna dokunarak gözyaşlarına hakim olamadı. Bu anları bir video ile Instagram hesabından paylaşan Kakız, ‘Hakkımız birbirimize sonsuza kadar helal olsun.” dedi.

…

Hep denir ya, ‘Allah sıralı ölüm versin!’ Gencecik yaşta göçüp gidenlerin yası daha ağır oluyor gibi hissediyor insan. İnsanın her yaşının güzelliğini ayrı ayrı yaşadığı bir ömür olsa… Ama işte hepimizin dünyada geçireceği bir zaman dilimi var ve Caner’inki bu kadarmış.

Allah geride kalanlara sabırlar versin…

Damla Karakuş

[email protected]

Not:

Biyografisini okumak istediğiniz kişileri lütfen bizimle paylaşın.

Instagram: biyografivekitap