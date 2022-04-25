Dino Buzatti kimdir

İtalyan romancı, ressam Dino Buzatti'nin hayat hikayesidir...

20. yüzyıl İtalyan edebiyatının kuşkusuz en güçlü kalemlerinden biriydi Dino Buzzati. Dönemin çoğu sanatçısı gibi çok yönlüydü.

Gazeteciliğin yanı sıra edebiyat alanında farklı türlerde ürün vermiş, öykülerinin yanında roman, oyun, şiir, müzikaller için libretto yazmıştır.

Kendine özgü mizah anlayışıyla kurguladığı, gerçek ile gerçeküstü arasında salınan, bazen tekinsiz anlatı evrenleriyle tanırız onu daha çok.

Oysa Buzzati’nin hayal gücü salt yazı düzlemiyle sınırlı kalmamıştı. Kendi sürreal imgeler dünyasını tuvale de taşımış, dahası ömrü boyunca kendini bir yazardan ziyade bir ressam olarak tanımlamıştır.

Ressam Buzzati’nin sanatsal yaratımını üç evreye ayırmak mümkün. Birinci evre, 1923-1930 arasında sembolizmin ağır bastığı üretimlere işaret eder. Yaptığı resimlerde figüratif sembolizmin izleri daha belirgindir.

Olgunluk dönemi olarak tanımlanabilecek ve en özgün çalışmalarına imza attığı 1964-1972 yılları arasında ise yapıtlarına İtalyan pop art’ın çizgileri yansır.

16 Ekim 1906'da İtalya'nın Belluno şehrinde dünyaya gelen Dino Buzatti, çağdaşı olan pek çok yazarı etkilemeyi başardı. Yaşadığı süre boyunca sadece yazarlıkla ilgilenmeyen Buzatti, aynı zamanda usta ressamlara taş çıkartacak resimler de yaptı. Öyle ki yaptığı resimler yazdığı kitapların önüne bile geçti.

Buna göre Buzatti, kendini ressam olarak değil yazar olarak hatırlanmasını istese de sanatseverler onu iki yönüyle de hatırlayacaktır.

Meşhur roman: Tatar Çölü

İtalyan romancı, öykü yazarı, ressam, şair ve gazeteci Dino Buzatti, hukuk eğitimini tamamlamadan önce, Corriere della Sera gazetesinde haberci, redaktör ve özel muhabir olarak çalışmaya başladı.

Edebi etkinliğine, Bàrnabo delle Montagne (Dağların Adamı Barnabo) adlı romanını yayınlayarak 1933 senesinde adım attı.

İkinci romanı Il Seecreto del Bosco Vecchio (Eski Korunun Gizemi) 1935’te yayınlandı. 1940 Haziran’ında başyapıtı Il deserto dei Tartari (Tatar Çölü) yayınlandı.

Buzatti, üç yıl bir savaş gemisinde görev yaptı. Savaş sonunda Tatar Çölü büyük ilgi gördü ve Buzzati’yi bir anda İtalya’nın önde gelen yazarlarından birine dönüştürdü.

Uluslararası başarısı ise Tatar Çölü’nün Le Desert des Tartares adıyla 1949 yılında Fransa’da basılmasından sonra gerçekleşti ve eser kısa sürede yirmiden fazla dile çevrildi.





Buzatti öldü

Buzatti, 1953 yılında en başarılı oyunu kabul edilen Un Caso Clinico (Klinik Bir Vaka) sahneye koyuldu. Bu oyun üç yıl sonra Albert Camus tarafından uyarlanarak Fransa’da sahneye koyuldu ve büyük başarı sağladı.

Dino Buzatti, 28 Ocak 1972'de Milano'da hayatını kaybetti.