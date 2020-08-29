Francisco Montero kimdir? Montero neden gözlük takıyor?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı. Peki Francisco Montero kimdir? Montero neden gözlük takıyor? Haberimizde...

Yeni sezon için kadroyu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 5. oyuncu transferini stoper alarak yaptı.

Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Geçen sezonu La Liga 2 takımlarından Deportivo'da kiralık olarak geçiren Montero ve kulübü Atletico Madrid ile yapılan anlaşmanın 1 yıl olduğu ve oyuncunun bonservisinin yarısına satın alma opsiyonu koyulacağı öğrenildi.





FRANCİSCO MONTERO KİMDİR?

Tam adı Francisco Javier Montero Rubio olan stoper oyuncusu, 14 Ocak 1999 tarihinde İspanya'nın Sevilla şehrinde dünyaya geldi.

Atletico Madrid altyapısında yetişen ve Başkent ekibinde profesyonel olan Montero, stoperin yanı sıra sol bekte de görev alabiliyor.

Takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 6.7 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo'ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası'nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.

FRANCİSCO MONTERO NEDEN GÖZLÜK TAKIYOR?

Mart 2017’de aldığı bir darbe sonrasında retinasında yırtık oluşan ve bir operasyon geçiren 1.85 metre boyundaki sol ayaklı stoper, maçlara koruyucu gözlük ile çıkıyor.

Taktığı koruyucu gözlük ve tedavi edilen retina problemi Montero’nun futbol oynamasına engel teşkil etmiyor.