Gülsüm Uysal Kartal kimdir

Eskişehir doğumlu, Ensonhaber'in sağlık yazarı doktor Gülsüm Uysal Kartal'ın hayat hikayesidir...

Ensonhaber'in sağlık yazarı, Dr.Gülsüm Uysal Kartal'ı merak edenler için yazdık. Kariyeri başarılarla dolu olan Kartal'ın yaşam öyküsüdür...

Gülsüm Uysal Kartal, 1968 yılında Eskişehir ‘de doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Eskişehir’ de tamamlayan Kartal, 1985'te Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı.

1992 yılında aynı fakülteden mezun olan Kartal, Denizli ve İstanbul’da Sağlık Bakanlığı'na bağlı pratisyen hekim olarak çalıştı.

2003 yılında Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatına geçen Gülsüm Kartal, temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı'nda Kronik Ruhsal Bozukluklar Şube Müdürü olarak görev yaptı.

KRONİK VE RUHSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE ETTİ

Özellikle kronik ruhsal hastalıklarla mücadele eden bireylerin damgalanmasının engellenmesi konusunda çalışmalar yapan başarılı doktor, aynı dönemde 2 farklı Avrupa Birliği projesinde Sağlık Bakanlığı adına yönetici olarak çalıştı.

Özellikle Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele konulu Avrupa Birliği projesinde Türkiye’de bu konudaki çalışmaları başlatan Gülsüm Uysal Kartal, sağlık personelinin farkındalığının arttırılması için bir dizi eğitim ve uygulamayı hayata geçirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Kartal'ın Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili de çalışmaları bulunmaktadır. Yine bir Avrupa Birliği projesi olan Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetinin Yaygınlaştırılması Projesinin Sağlık Bakanlığı adına yazarı ve yöneticisi olarak çalıştı.

Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle yapılan Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Projesinde Sağlık Bakanlığı adına sorumlu yönetici olarak görev aldı.

Yine Avrupa Birliği kapsamında, uyum sürecinde açılan çeşitli fasıllarda Sağlık Bakanlığı temsilcisi olarak çalışmalarda bulundu.

ENSONHABER OKUYUCULARI İÇİN YAZIYOR...

2010 yılında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aile hekimliğine geçiş yapan Kartal, 2019 yılından emekli olana kadar Keçiören 19 Mayıs Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalıştı.

Kartal, emekli olduktan sonra bir süre Kanada'da yaşadı. 2021 yılında Eskişehir’e yerleşen Gülsüm Uysal Kartal, halen Ensonhaber haber sitesinde sağlık yazarlığı yapmaktadır.

Dr. Gülsüm Kartal’ın 23 yaşında bir kızı var. Mesleki çalışmalarının yanı sıra kendini iyi bir edebiyat okuyucusu olarak tanımlamaktadır.