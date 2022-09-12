Halit Kıvanç kimdir

Türk televizyon tarihinin en önemli isimlerinden olan Halit Kıvanç'ın hayat hikayesidir.

Türkiye televizyonlarının ekranda kalan ve etmeye de devam eden nadir isimlerdendir Halit Kıvanç... Nice maçları programları onunla sevdik, dinledik, izledik. Kişiliğinden, mutevazılığından hiçbir zaman ödün vermeyen Halit Kıvanç, özellikle spor medyasında büyük başarılar elde etti.

Konu Türkiye’de futbolun tarihi ve kültürü ise; onun adı akla gelebilecek ilk adres olmalı. Halit Kıvanç, bir futbol aşığı... Tam 60 yıldır futbol yazıyor, 50 yıldır anlatıyor ve 40 yıldır ekranlarda seyircisiyle buluşuyor...

Dünya Kupası’nın öyküsünü onun sesinden dinlemeyen kuşak yok. Türkiye futbol tarihini onun gibi yazan da yok sanki... Belki onun kadar seyreden, onun kadar seven, onun kadar önemseyen de...

Halit Kıvanç'ın dünyası anılarla, öykülerle, kahramanlarla, perilerle dolu... Pele, Beckenbauer, Eusebio gibi dünya devleri de var, Cumhuriyet tarihi boyunca meşin yuvarlak peşinde koşan yüzlerce futbol emekçisi de... Sanki hepsi oturup planlamışlar ve bir kişiyi hayatlarının kesişme noktasına koymuşlar.

Pek çok dünya yıldızını yerinde izledi ve bunu okurlarıyla paylaştı. Halit Kıvanç'ın başarısı pek az kişiye nasip oldu diyebiliriz. 96 yaşında ve hala dimdik ayakta.. Nice yaşlar diliyoruz...

Halit Kıvanç'a dair...

Halit Kıvanç 1926'da İstanbul'da doğdu. Fatih İlkokulu'nu, Pertevniyal Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kısa bir süre yargıçlık ve avukatlık yaptı. Öğrenciyken başladığı gazeteciliği meslek olarak seçti. İlerleyen yıllarda, gazetecilik ve yazarlığın yanında sunuculuk da yapmaya başladı.

Ekranın ilk ünlülülerinden oldu

Giderek mikrofon, daktilonun önüne geçti. Sahne ve radyo sunuculuğu, derken...Televizyonun ülkemize gelmesiyle, ekranın ilk ünlülerinden biri oldu. 2005'te eşi eczacı Bülbin Kıvanç'la evliliğinin 50. yıldönümünü kutladı.

Futbol kültürünün duayeni

Gazeteci, radyocu, televizyoncu olarak yaptığı çalışmaların büyük kısmında, spor, daha doğrusu futbol alanında çok çaba harcayan ve çok da ödül Halit Kıvanç, Türkiye'de futbol kültürünün duayeni ve öncüsü olmuştur.