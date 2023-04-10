Halit Yerebakan kimdir Prof. Dr. Halet Yerebakan, kalp ve damar cerahisi konusundaki uzmanlığının yanı sıra sağlık iletişimi konusundaki çalışmaları ile öne çıkıyor. Gazete yazıları ve TV programları ile tanınan isim, şu anda AK Parti'den milletvekili adayı olarak ilgi görüyor.

Halit Yerebakan, 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Türkiye ve Amerika’da ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayıp, başarı bursu ile 2006 yılında tıp eğitimimi tamamladı ve doktor oldu.

Llinik stajlarını kalp ve damar cerrahisinde önemli hastanelerde tamamladı

Tüm eğitim hayatı boyunca klinik stajlarını sırasıyla Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Columbia Üniversitesi New York Presbyterian Hastanesi ve Belçika’da OLV Ziekenhuis Hastanesi gibi dünyanın kalp ve damar cerrahisinde önde gelen merkezlerinde yaptı.

Dr. Mehmet Öz ile sağlık iletişi alanında ilerledi

Bir taraftan kalp cerrahlığı yolunda adımlarını atarken diğer yandan mentoru Dr. Mehmet Öz sayesinde sağlık iletişimi konusunda çalışmalarına başladı.

Dünyanın ünlü merkezlerinden araştırma görevliliği teklifi aldı

Tıp Fakültesi’nin sonunda bir yol ayrımına geldi; Cenevre Üniversitesi kalp ve damar cerrahisi kliniğine asistan olarak ve Columbia Üniversitesi’ne ise kalp ve damar cerrahisi alanında kök hücre uygulamalarında araştırma görevlisi olarak kabul edildi.

Türkiye'yi tercih etti

Ancak, meslek hayatına yurt dışında başlamak yerine Türkiy'de, hep hizmet etmek istediği topraklarda başlamak istedi. Sonrasında, 2007 yılında tek tercih yaparak kazandığı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimine başladı.

İlk kalp nakli ve İstanbul’da ilk kalp destek sistemleri uygulamalarında cerrahi ekip içerisinde yer aldı

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde 2008 yılında başlatılan; Kalp Yetersizliği Cerrahisi Programında, bir vakıf üniversitesi hastanesinde uygulanan ilk kalp nakli ve İstanbul’da ilk kalp destek sistemleri uygulamalarında cerrahi ekip içerisinde görev yaptı.

Dünyanın en büyük kalp nakli serisi üzerine tez hazırladı

Dr. Halit Yerebakan, ihtisas süresince çalıştığı tüm hocalarının desteği ile uzmanlık eğitimine devam ederken bir yandan da 2011 yılında kabul edildiği Columbia Universitesi College of Physicians and Surgeons Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına başladı. Columbia Üniversitesi’nde kalp nakli alanında yaptığı çalışmaları neticesinde ise dünyanın en büyük kalp nakli serisi üzerine hazırlamış olduğu tez ile Mayıs 2012 yılında uzman oldu.

Columbia Universitesi’nde doktora sonrası klinik araştırma görevlisi oldu

Uzman olarak mesleğine adımını attığı ilk gün dünyanın en iyi kalp nakli eğitim merkezi Columbia Universitesi’nde Kalp Nakli Araştırma ve Koordinasyon ekibinde doktora sonrası klinik araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

2013 yılı Evarts Graham ödülüne Columbia Universitesi tarafından aday gösterildi

2013 yılında kalp cerrahisi konusunda dünyanın en önemli derneği olan American Association of Thoracic Surgeons da tüm dünyada sadece 25 kalp cerrahının aday olduğu 2013 yılı Evarts Graham ödülüne Columbia Universitesi tarafından aday gösterildi ve dönem ikincisi oldu.

2011-2014 yılları arasındaki yoğun bilimsel çalışmaları ödüllendirildi

2011-2014 yılları arasındaki yoğun bilimsel çalışmaları sonucunda Tübitak’tan araştırma burs ödülü, American Heart Association araştırma ödülü, American Association of Thoracic Surgeons Öğrenci Programı ödülü ve ayrıca Columbia Üniversitesi Enstitü destekli araştırma projeleri fonu kapsamında 4 ayrı bilimsel araştırma ödülü kazandı.

2014 yılında Türkiye'ye döndü

Dr. Halit Yerebakan, 2014 yılında tersine beyin göçünü desteklemek üzere çıkarılan kanun kapsamında Türkiye’ye geri döndü ve Yeditepe Üniversitesinde yardımcı doçent kadrosunda göreve başladı.

2017 yılında doçent oldu

2017 yılının Mart ayında girmiş olduğu doçentlik sınavını kazanarak doçent oldu. 2019-2022 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nin Başhekimliği görevini üstlendi.

2022 yılında Profesör unvanını aldı

2022 yılında Akademik yükseltme jürisinin onayı ile Profesör oldu.

Literatür çalışması ve kitapları

Halen aktif olarak Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Kalp Damar cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak meslek hayatıma devam eden Dr. Halit Yerebakan’ın bir çoğu uluslararası ve önemli kongrelerde sunulmuş 100’ün üzerinde literatür çalışması, 2 ayrı patenti, 1 kitabı bulunmaktadır ve akademik h-indeksi puanı 14’tür.

Uluslararası kalite belgelendirme kuruluşlarından eğitim aldı

Kalp cerrahisi dışında kendini sağlık sisteminin ve toplumsal sağlığın geliştirilmesi çalışmalarına adayan Dr.Halit Yerebakan, uluslararası kalite belgelendirme kuruluşlarından eğitim almış ve medikal cihaz üreten firmalarda kalite yönetim sistemi uygulamalarında baş denetçi olarak Auditor Training Institute tarafından sertifikalandırıldı.

Tıbbi cihaz üretimi konusunda teknik uzmanlık deneyi var

Tıbbi cihaz üretimi konusunda teknik uzmanlık deneyiminin yanı sıra ülkemizde Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu ve Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Hayatı Kurulu ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda görevlerde bulundu.

Gazete yazıları ve TV programları ile geniş kitlelere ulaştı

Türkiye’de sağlık iletişime önem vererek hazırladığı 10 yıllık arşive ulaşan gazete yazıları ve 1.000 bölümün üzerinde televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak; insanların sağlıklı ve hastalıklardan korunmak için doğru ve güvenilir bilgilere erişmelerine olanak sağlamaya gayret eden Dr. Halit Yerebakan, ayrıca çeşitli dijital kanallarda oluşturduğu içerikler ile ulaşabildiği herkesin yaşamını iyileştirmek için sağlık bilgilerini ulaşılabilir, anlaşılır ve ilgi çekici bir dil ile sunmaya devam ediyor.

Halit Yerebakan, 2023 genel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul'dan 2. Bölge, 2. sıradan milletvekili adayı oldu.