Erdoğan ile görüşen Merkel: Doğu Akdeniz'deki gelişmeler memnuniyet verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Angela Merkel'in görüşmenin ardından Merkel'in Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyet verici bulduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa ve Almanya Başbakanı Angela Merkel video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

GÖRÜŞMELER MEMNUMİYET VERİCİ

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmenin ardından Merkel'in Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyet verici bulduğu kaydedildi.

Almanya Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Angela Merkel, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans düzenledi.

Federal Şansölye ve Başkan, korona salgınının zorlukları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AB İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ DE KONUŞULDU

Ayrıca bir dizi ikili ve uluslararası meseleyi tartıştılar. Şansölye, Doğu Akdeniz'deki son olumlu sinyalleri ve gelişmeleri memnuniyetle karşıladı.

Tartışmalı konularda diyalogda ilerleme kaydetmenin artık önemli olduğunu vurguladı. Şansölye, AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yineledi" denildi.