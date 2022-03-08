Toni Morisson kimdir

Amerikalı, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk siyahi kadın yazar olan Toni Morisson'un hayat hikayesidir.

Amerika'da 1931'de dünyaya gelen Toni Morisson, oldukça sıkıntılı bir zaman diliminde yaşadı. Nitekim onun doğduğu yıllarda Amerika'da siyahilere olan nefret ve ayrımcılık en üst seviyedeydi.

Siyahilere olan baskı ve dışlanmışlık hayatın her alanında baş gösteriyordu. Nice büyük aktivistler, düşünürler, sivil toplum kuruluşlarının önde gelenleri bu haksızlığa dur dediler.

Dur diyenlerin biri de yazar Toni Morisson'du...

Morisson'un eserlerinde ırkçılık ve ayrımcılık ayrı bir yere sahip. Çünkü Morisson bu haksızlıkları romanlarında, yazılarında işleyerek bir nebze de olsa olanları duyurdu kendi çapında. O siyahi bir kadındı, yazardı. 1993'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü alarak bu başarısını daha da perçinleştirdi.

Nobel'i aldığında bazı kesimlerce beğenilmedi ve tartışma konusu olsu. Çünkü Nobel komitesi ödülü siyahi bir yazara veriyordu. Hem de eserlerinde Amerika'yı yerden yere burması, siyahilere yapılan ayrımcılığı sert bir dille eleştirmesi onun başarısına gölge düşürmek isteyenler oldu.

Ama Toni Morisson, bütün bu eleştirilere, haksızlıklara ve yıldırma politikalarına asla taviz vermedi. O bildiğini yaptı, kulaklarını tıkadı yazmaya, üretmeye devam etti.

Taki son romanını yazana kadar...

Cennet...

BOL ÖDÜLLÜ YAZAR

Morisson Chloe Antony WoffordHarold Morrison'la tanışıp evlendi. Mavi gözlere sahip olmak isteyen küçük bir zenci kızı konu edinen En Mavi Göz, yazarın ilk edebi çalışmasıdır. 1964 yılında Howard'dan ayrılıp Siracusa'ya giden Morrison, burada Random Yayınevi için editör olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra New York'ta özellikle zenci edebiyatı üzerinde uzmanlaşan Morrison, 1985 yılına kadar aynı işi sürdürdü. 1973 yılında Sula adlı kitabı yayınlandı. İki kadın arasında 40 yıl süren dostluğu konu edinen Sula ile National Book Ödülü'nü kazandı, bunu 1977'de Song of Solomon, 1981'de Tar Baby, 1988'de kendisine Pulitzer Ödülü'nü de kazandıran Beloved, 1992'de Jazz adlı yapıtlar izledi.

Toni Morisson

EĞİTİM KARİYERİ

Toni Morisson, Howard ve Cornell Üniversiteleri'nde edebiyat eğitimi aldı. Tezini Virginia Woolf ve William Faulkner'in eserleri üzerine hazırladı. Texas Southern Üniversitesi'nde ve Howard'da İngilizce dersleri verdi.

İlk romanının tohumlarını da Howard'da katıldığı bir yazı grubunda attı. Daha sonraki yıllarda editörlüğün yanı sıra akademide ders vermeyi sürdürdü. 1989-2006 yılları arasında Princeton Üniversitesi Beşeri Bilimler kürsüsünde görev yaptı.

TONİ MORİSSON ÖLDÜ

Dünya edebiyatına pek eser kazandıran ünlü yazar Toni Morisson, 5 Ağustos 2019'da doğduğu topraklarda, yıllarca hakları için mücadele ettiği Amerika'da yaşamını yitirdi.



