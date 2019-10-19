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Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Martin Sonneborn, Türkiye'deki Suriyelilerin Avrupa'ya girmesine izin verilmesi halinde, Almanya'da yaşayan Türkleri geri göndermekle tehdit etti.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 05:00..
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Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

Almanya'da Die Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı Martin Sonneborn, Türkiye'deki göçmenlerin ,Avrupa'ya geçmelerini önlemememiz durumunda, kendilerinin de Almanya'da yaşayan Türkleri geri gönderebileceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında, Avrupalı ülkelerin bir bir yaptırım kararı alması ve harekata karşı çıkmalarından sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gönderilebileceğini dile getirmişti.

Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

TÜRKLERİ GÖNDERELİM

Ülkesinde 'Mizah PartiSi' olarak nitelendirilen Die Partisi'nin  Alman milletvekili Erdoğan'ın bu sözlerine atfen, "Erdoğan bir kere daha bize 3 milyon Suriyeli göndermekle tehdit ederse, ben de Kreuzberg'den 3 milyon Türk'ü göndermekle tehdit ederim.'' ifadelerini kullandı.

KÜRT KIZILAYI İÇİN BAĞIŞ TOPLAYACAKLAR

"Parti olarak bir bağış kampanyası başlattık" diyen milletvekili, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)'nin Kürt Kızılayı için topladıkları 1 avronun 30 centini gönderdiklerini, kendilerinin de böyle yapacaklarını söyledi.

ŞAKACI VEKİL

Alman mizah dergisi Titanic bünyesinde kurulan; açılımı, 'İş, Hukukun Üstünlüğü, Hayvanların Korunması, Elitlerin Gelişimi ve Tabana Ait Demokratik İnisiyatif' olan Die Partei, politikacılarla dalga geçen işleriyle tanınıyor.

Berlin duvarının yeniden inşasını, kentlerde turistlerin giremeyeceği alanlar olması gibi absürd vaadleri olan parti, göçmen politikalarınıysa şöyle açıklıyor: "Ülkenin alabileceği kadar mülteciyi kabul etmesi karşılığında bazı Almanları dışarı göndermeliyiz!"

Parti, 2019 yılında düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, CDU-CSU, SPD, Yeşiller, Sol Parti, AfD ve FDP'nin ardından 7. sırada yer almış; yüzde 2,4 oyla 2 milletvekili çıkarmıştı.

Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz Martin Sonneborn

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