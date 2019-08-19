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Black Latte

Günümüzde çoğu insan kilolarıyla barışık değil. Bununla birlikte fazla kilo birçok hastalığa da neden olmaktadır. Ne var ki artık Black Latte ile bu problem ortadan kalkıyor.

Özel Haber | 19.08.2019 - 21:22..
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Black Latte Nedir?

İçeriğindeki omega-3, L-karnitin, krom pikolinat, hindistancevizi sütü ve aktif karbon ile yağ yakımını hızlandırmaya ve tok tutmaya yardımcı olan bir gıda takviyesidir.

Amerikan bilim adamlarının geliştirdiği bir formül olan Black Latte içerdiği doğal bileşenler sayesinde metobalizmayı hızlandırarak haftada düzenli olarak 3-4 kilo vermenize yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır, yan ve karın bölgesinde biriken yağların aktif bir şekilde işlenmesine destek olarak vücudun kendi kendini temizleme sürecini başlatır.

İçindeki Doğal Bileşenler Kilo Kaybını Nasıl Sağlar ?

Aktif Karbon, kimyasalları ve toksinleri toplar, bağırsak florasını normalleştirir.

Chromium Picolinate, kas kütlesini korumaya yardımcı olur, kalori tüketimini arttırır, iştahı kontrol etmenize yardımcı olur.

L-Karnitin, yağ hücrelerinin enerjiye dönüşümünü teşvik eder, metabolizmayı arttırır, strese karşı direnci arttırır ve toksinleri etkisiz hale getirir.

Hindistan Cevizi Sütü, Selülit belirtileri ile birlikte yağ fazlalığını kırmaya ve gidermeye yardımcı olur.

Omega-3, Vücuttaki yağ parçalanma hızından sorumlu leptin hormone seviyesini artmasına yardımcı olur.

25 Farklı Ülkeden Sonra Black Latte Artık Türkiye’de

Amerika’da FDA onayı ile üretimi başlayan ve yoğun ilgi gören Black Latte, 25 farklı ülkeden sonra Türkiye’de!  Tüm bakanlık onaylarından sonra eczanelerde ve Black Latte Türkiye Resmi Sitesinde satışa sunuldu.

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