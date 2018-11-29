Black Oranda Goldfish nedir

En belirgin özelliği yumurta şekilli gövde yapısı ve karnabahara benzeyen kabarık kafası. Bu kabarcıkları, gözleri ve ağzı hariç kafasının yer bir yerini kaplıyor. İlk olarak Çin’de görülen bu ilginç balıkta aranan en belirgin özellik uzun kuyruk.

KAFA YAPISINA DİKKAT

Üretimi yapılabilen bu balık türünde aranması gereken özellikleri de uzmanlar şöyle sıralıyor:

- Derin gövdeli olmalı.

- Kafa yapısı iyi gelişmiş olmalı.

- Sırt yüzgeci (tek) hariç tüm yüzgeçler çift olmalı, kuyruğu eşit iki parça olmalı.

- Kuyruk uzunluğu vücut uzunluğunun yüzde 75′i kadar olmalı. (5 cm gövde varsa 4 cm kuyruk)

- Minimum 5,5 cm gövde olmalı.

- Kuyruklar çatal olabilir fakat çatal kuyruk da aşağıya bakmamalı.

- Tül kuyruk balıklarda kuyruk aşağıya bakmalı.





HIZLI YÜZEN BALIKLARLA AYNI YERDE BESLEMEYİN

Orandalar aslında çok da iyi yüzemezler. Bu yüzden hızlı yüzden balıklarla aynı yerde beslenilmesi tavsiye edilmez. Sert ve dayanıklı bir balık olmakla birlikte 17 derecenin altına düşmeyen havuzlarda beslenmesinde sakınca yok. Isı konusunda diğer Japon türleri kadar dayanıklı olmayan orandalar sarı, kırmızı, siyah, turuncu, beyaz ve kırık beyaz gibi her renk olabileceği gibi bunların karışımı da olabilirler.

SÜREKLİ TAZE SU GEREKİYOR

Balık ilk doğduğunda belirgin olan kafa yapısı olmuyor. Doğum sonrası 2 ay içerisinden kafa gelişimi başlıyor. Kafa gelişimi 1 ila 2 yıl boyunca devam ediyor. Balık erişkinliğe ulaştığında ise kafa büyümesi duruyor. Kafa gelişimi su kalitesi (sürekli taze su) ve yediği yemdeki protein miktarı ile doğrudan orantılı artıyor. Boy olarak 20, 30 santimetreye kadar uzayabiliyor. Bazen kafa gelişimi, anormal şekilde gözleri ve burnu kapatabiliyor. Bu durumda cerrahi müdahale gerekiyor. Swim Bladder hastalığı en sık bu türde görülüyor.