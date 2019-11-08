Bloodhound isimli araç, saatte 806 km hız yaparak rekor kırdı

Dünyanın en hızlı arabası olma projesi için geliştirilen Bloodhound LSR isimli süpersonik araç, geçtiğimiz hafta yapılan hız denemesinde, saatte 643 kilometre hıza ulaşmış, ancak aracın kaporta kısmında meydana gelen hasar nedeniyle testler yarıda kalmıştı.

Bloodhound LSR ekibi tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta meydana gelen hasarın giderildiği ve yeni hız denemesinin başarılı olduğu açıklandı.

SAATTE 806 KM İLE DÜNYA REKORU KIRDI

Andy Green kontrolündeki araç, Kalahari Çölü'nde yaptığı hız denemesinin 8'incisinde, hedeflenen hız sınırını aştı ve saatte 806 kilometre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı arabası oldu.

HEDEF: SAATTE 1609 KM HIZ

Bloodhound LSR ekibi, söz konusu rekorun ardından gözünü yeni bir rekora dikmiş durumda. Ekip, saatte 1.609 km hız yaparak yeni bir rekor daha kırmak istiyor. Ancak bu denemenin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.





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