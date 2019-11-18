Bloodhound isimli araç, saatte bin kilometre hıza ulaştı

Dünyanın en hızlı arabası olma projesi için geliştirilen Bloodhound LSR isimli süpersonik araç, geçtiğimiz haftalarda yapılan hız denemesinde, saatte 643 kilometre hıza ulaşmış, ancak aracın kaporta kısmında meydana gelen hasar nedeniyle testler yarıda kalmıştı.

Bloodhound LSR ekibi, söz konusu hasarı gidererek yaptığı yeni hız denemesinde, saatte 806 kilometre hıza ulaşmayı başarmıştı.

SAATTE 1010 KM İLE DÜNYA REKORU KIRDI

Güney Afrika'daki Hakskeenpan Çölü'nde testlerine devam eden araç, saatte 1.010 kilometre hıza ulaşarak kendi rekorunu kırmayı başardı.

HEDEF: SAATTE 1609 KM HIZ

Bloodhound LSR ekibi, söz konusu rekorun ardından gözünü yeni bir rekora dikmiş durumda. Ekip, saatte 1.609 km hız yaparak yeni bir rekor daha kırmak istiyor. Ancak bu denemenin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

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