Bloomberg'in döviz kuru yorumu

Döviz kuru geçtiğimiz hafta hareketli günler geçirmesinin ardından Merkez Bankası'nın aldığı önlemler sayesinde tekrardan düşüşe geçti.

"İŞLER YOLUNDA GÖRÜNÜYOR"

5,83 seviyesinden 5,40'lara kısa sürede düşmesini Bloomberg köşesine taşıdı.

Bloomberg'e göre, bu gelişmeler sonrası Dolar/TL kurunun 5,41 seviyesine gerilediği ve dövizin bu hafta yüzde 6 değer kazandığı düşünülürse, "Şu ana kadar işler yolunda görünüyor."

"BİR KEZ DAHA İZİN VERMEYECEK"

Londra'daki Manulife Asset Management şirketinden analist Richard Segal, gelişmeleri şöyle yorumluyor:

"Türkiye geçen yaz yaşananlardan (TL'nin ani değer kaybı) dersini aldı ve bir kez daha işlerin kontrolden çıkmasına izin vermeyecek."

