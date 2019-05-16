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BM: 10 Filistinli öldü

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Halep'te mülteci kampına isabet eden roket nedeniyle 10 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

AA | 16.05.2019 - 18:34..
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BM: 10 Filistinli öldü

Suriye'nin Halep kenti yakınlarından bulunan mülteci kampına düşen roketler, iftar sofrasında bulunan 10 Filistinlinin yaşamını yitirmesine, 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Halep kenti yakınında bulunan mülteci kampına akşam saatlerinde birkaç roketin isabet ettiği belirtildi. Roketlerin, ailelerin iftar için sofrada bulundukları sırada kampa düştüğü vurgulandı.

4 ÇOCUK ÖLDÜ

Kalabalık kampa birkaç roketin isabet ettiği ve olayda en küçüğü 6 yaşında olmak üzere 4'ü çocuk, 10 kişinin öldüğü kaydedildi.
BM açıklamasında, yaralanan 30 kişiden bazılarının durumlarının kritik olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.

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