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BM: 2020'de yüz binlerce çocuk ölebilir

BM Genel Sekreteri Guterres, "Küresel ekonomik durgunluğun hız kazanmasıyla 2020'de yüz binlerce çocuk ölümü daha yaşanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

AA |
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BM: 2020'de yüz binlerce çocuk ölebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, dünya genelinde neredeyse çocukların tamamının okula gidemediğini belirterek, bazı okulların uzaktan eğitim sunduğunu ancak herkesin bu imkana sahip olmadığını söyledi.

Guterres, internetin pahalı ve yavaş olduğu ülkelerdeki çocukların ise dezavantajlı konumda bulunduğunu vurguladı.

BESİNLERİNİ OKUL YEMEKLERİNDEN ALIYORLARDI

310 milyon öğrenicinin yaklaşık yarısının, günlük düzenli besin kaynağı için okul yemeklerine bel bağladığını belirten Guterres, korona salgınından önce bile birçok çocuğun kabul edilemeyecek oranda yetersiz beslenme ve büyüme geriliğiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

KARANTİNADA İSTİSMAR KURBANI OLABİLİRLER

Guterres, çocukların karantinada aynı zamanda aile içi şiddet, istismar kurbanı ve tanığı olduğuna da dikkati çekerek, kız çocuklarının okulu bırakma ve erken gebelik olasılıklarına karşı uyarıda bulundu.

İnternette maruz kalınabilecek şiddet ve istismara da dikkat çeken Guterres, sosyal medya şirketlerinin çocukların korunması için özel bir sorumluluk taşıdığını kaydetti.

BM: 2020'de yüz binlerce çocuk ölebilir

ÇOCUK FELCİ ASKIDA, KIZAMIK DURDURULDU

Salgın nedeniyle çocuk felci aşılarının askıya alındığını ve 23 ülkede kızamık aşılarının durdurulduğunu bildiren Guterres, hastanelere aşırı yük bindiği için çocukların sağlık sistemlerine erişimin de azaldığını belirtti.

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