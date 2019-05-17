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BM: 250 bin’den fazla mülteci kimlik kartı aldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 250 bin’den fazla Rohingya mültecisine Bangladeş yetkilileri tarafından kimlik kartlarının verildiğini duyurdu.

DHA | 17.05.2019 - 21:16..
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BM: 250 bin’den fazla mülteci kimlik kartı aldı

Jenerasyonlar boyu Myanmar’da yaşamış olmalarına rağmen, 1982’de Myanmar’da değişen yasalar sonucu vatandaşlıklarını kaybeden ve günümüzde Bangladeş’te kalan ve sayıları 900 bin kişiden fazla olan Rohingya mültecilerine Bangladeş yetkilileri tarafından kimlik kartı verildiği, UNCHR tarafından açıklandı.

KİMLİK İÇİN KAYITLAR 2018 HAZİRAN’DA BAŞLAMIŞTI

Mültecilere verilecek kimlikler için kayıtların 2018 Haziran ayında başladığı belirtilirken; bu kimlik kartları ile mültecilerin Myanmar’a güvenli geri dönüşünün sağlanmak istediği belirtildi. Şu ana kadar 270 bin 348 mültecinin (59 bin 842 aile) kayıt edildiği ve her gün yaklaşık 4 bin mültecinin kaydının devam ettiği; kayıt işlerinde 450 kişinin çalıştığı ve işlemlerin 2019’un sonuna kadar bitmesi beklendiği duyuruldu.

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