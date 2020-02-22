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BM: Afganistan'da 10 yılda 100 binden fazla sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'daki iç savaşta son 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını açıkladığı bir rapor yayınladı.

AA | 22.02.2020 - 15:48..
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Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da yıllardır süren çatışma ortamında yaşayan sivillerin, durumdan nasıl etkilendiğine dair bir rapor hazırladı.

Afganistan'daki BM Yardım Misyonunun yayınladığı rapor, ülkede geçen yıl 3 bin 493 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 bin 989'unun yaralandığını ortaya koydu.

Raporda, Afganistan'da son 10 yılda iç savaşta ölen veya yaralanan sivil sayısının 100 bini geçtiği belirtilirken, 2019'da Taliban'ın hedefi olan sivil sayısının yüzde 21, Afgan ve ABD güçlerinin saldırılarında ölen ya da yaralanan sivil sayısının da yüzde 18 arttığına dikkat çekildi.

ABD 2013'TEN BU YANA EN ÇOK 2019'DA BOMBA ATTI

Raporda ayrıca, ABD güçlerinin, Afganistan'da geçen sene 2013'ten bu yana hiç olmadığı kadar bomba attığı kaydedildi.

"HER SİVİL BİR ŞEKİLDE ETKİLENDİ"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, Afganistan'da neredeyse her sivilin süregelen şiddetten bir şekilde şahsen etkilendiğini belirterek "Barış çok gecikmişken tüm tarafların çatışmayı durdurmaya sarılması kesinlikle mecburi. Sivil yaşamlar korunmalı." dedi.

"SAVAŞAN TARAFLAR ÖNLEM ALMAK ZORUNDA"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de "Savaşan taraflar, kadınların, erkeklerin, kızların ve oğlan çocuklarının, bombalar, toplar, füzeler ve mayınlarla öldürülmesini önlemek için gereken önlemleri almak zorundadır. Aksi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

29 ŞUBAT'TA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMASI BEKLENİYOR

Afganistan Milli Güvenlik Şurası, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Taliban'ın bu gece yarısından itibaren saldırılarını azaltacağını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini belirtmişti.

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