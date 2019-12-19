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BM askerleri, Haiti'de yüzlerce kıza tecavüz etti

Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri, Haiti'de yüzlerce genç kıza tecavüz etti. BBC Türkçe, yaşananlara tecavüz demekten kaçındı.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 10:16..
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BM askerleri, Haiti'de yüzlerce kıza tecavüz etti

Birmingham ve Ontario üniversitelerinden araştırmacıların Haiti'de yaptığı çalışma, acı bir gerçeği gözler önüne serdi.

KIZ ÇOCUKLARINA TECAVÜZ

Akademisyenlerin yaptığı araştırmaya göre; Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ndeki askerler, Haiti'de içinde 11 yaşından küçük kız çocuklarının da olduğu kadınlara tecavüz etti.

BM askerleri, Haiti'de yüzlerce kıza tecavüz etti

Askerlerin tecavüz ettiği kadınlar hamile kalınca bu durum ortaya çıkmasın diye; askerler ülkelerine gönderildi ve durum örtbas edilmeye çalışıldı.

TECAVÜZ DİYEMEYEN MEDYA

İngiliz BBC'nin Türkçe servisi ise yaşananlara "tecavüz" diyemedi.

BBC Türkçe, askerlerin kızları "hamile" bıraktığını yazabildi.

BM askerleri, Haiti'de yüzlerce kıza tecavüz etti

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