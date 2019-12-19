BM askerleri, Haiti'de yüzlerce kıza tecavüz etti

Birmingham ve Ontario üniversitelerinden araştırmacıların Haiti'de yaptığı çalışma, acı bir gerçeği gözler önüne serdi.
KIZ ÇOCUKLARINA TECAVÜZ
Akademisyenlerin yaptığı araştırmaya göre; Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ndeki askerler, Haiti'de içinde 11 yaşından küçük kız çocuklarının da olduğu kadınlara tecavüz etti.
Askerlerin tecavüz ettiği kadınlar hamile kalınca bu durum ortaya çıkmasın diye; askerler ülkelerine gönderildi ve durum örtbas edilmeye çalışıldı.
TECAVÜZ DİYEMEYEN MEDYA
İngiliz BBC'nin Türkçe servisi ise yaşananlara "tecavüz" diyemedi.
BBC Türkçe, askerlerin kızları "hamile" bıraktığını yazabildi.