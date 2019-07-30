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BM: Suriyeliler İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, saldırıların devam ettiği İdlib'den kaçan Suriyelilerin Türkiye sınırına gittiğini söyledi.

AA | 30.07.2019 - 09:10..
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BM: Suriyeliler İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

Esad rejimi ve Rusya'nın ortak hava saldırıları Suriye'nin İdlib şehrinde devam ediyor.

İDLİB'DEN TÜRKİYE SINIRINA SIĞINDILAR

Esad rejiminin düzenlediği saldırılar sonrası bölgeden 3 milyona yakın Suriyeli, bu saldırılardan kurtulmak için İdlib'den Türkiye sınırına sığındı.

Hatta 3 milyona yakın Suriyeli, Türkiye sınırını geçmek için her yolu deniyor.

BM: Suriyeliler İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

'TÜRKİYE SINIRINA KAÇTILAR' AÇIKLAMASI

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde bu konuya da yer verdi.

Haq bölgede yaşayan 3 milyon Suriyelinin güvenliğinden endişeli olduğunu dile getirerek, "Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtı." ifadesini kullanan Haq, son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 okul ve bir sağlık merkezinin de çatışmalardan zarar gördüğünü belirtti.

BM: Suriyeliler İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

TÜRKİYE'NİN SINIRDA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ancak Türkiye, Suriyeli sığınmacılara karşı mücadeleye devam ediyor. Suriyelilerin sınırı geçmemesi için bir takım çalışmalar da yapılıyor.

BM: Suriyeliler İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

İDLİB'DE SON DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü. Rejim ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağına göre ise rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdi.

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