taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0878
Euro
6.9106
Altın
1684.03
Borsa
109656.46
Gram Altın
330.122
Bitcoin
55401.77

BM Dünya Gıda Programı, İdlib mutabakatından memnun

Moskova'da varılan Türkiye-Rusya anlaşmasına ilişkin, Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.

AA | 06.03.2020 - 17:49..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programına (WFP), Türkiye-Rusya arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

BM'nin alt kuruluşu olan WFP'nin kıdemli sözcüsü Elisabeth Byrs, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "WFP, henüz yürürlüğe giren İdlib'deki ateşkesi mutabakatanı memnuniyetle karşılıyor." dedi.

BÖLGEDE DURUM SAKİN

Byrs, Suriye iç savaşının 10'uncu yılında İdlib'de en büyük insani krizin yaşandığını, 1 milyon kişinin yerinden edildiğini, haftalardır bölgede yoğun çatışmalar yaşandığını anımsatarak mutabakatın ardından bu sabah gelen bilgilere göre bölgede durumun "nispeten sakin" olduğunu aktardı.

BM Dünya Gıda Programı, İdlib mutabakatından memnun

Ateşkes mutabakatında siviller için güvenli bölge oluşturulması konusunun geçmediği görüşünü dile getiren Byrs, bununla beraber sivillere yönelik insani yardımların kesintisiz olarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"İDLİB'DE GIDA FİYATLARI YÜZDE 120 ARTTI"

Byrs, Suriye'nin kuzeybatısında kapana kısılan sivillerin acilen gıda, barınak ve ilaç da dahil olmak üzere hayat kurtarıcı insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Bölgede gıda fiyatlarının da yüzde 120 arttığına işaret eden Byrs, bunun da aileleri WFP ve diğer BM kuruluşlarının yardımlarına bağımlı hale getirdiğine dikkati çekti.

Byrs, WFP'nin dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olduğunu, geçen ay İdlib bölgesine olan yardımları artırdıklarını ve Türkiye üzerinden 1 milyondan fazla sivile ulaşarak bunların 1 aylık gıda ve hazır yemek ihtiyaçlarının karşılandığını sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Macron: Yaşlıları ziyaretten kaçının
Koronavirüs salgınının paniğe neden olduğu Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron birtakım uyarılarda bulundu.
Fransa'da bir Türk vatandaşı koronadan hayatını kaybetti
Soissons şehrinde yaşayan H.B. isimli Türk vatandaşı ölümcül koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, ülkedeki ölü sayısı 9'a yükseldi.
Esad'ın paralı askerleri, Hafter için Libya'da
Libya, darbeci general Hafter ile Esad rejiminin ittifakına sahne oluyor.
BM'den Yunanistan'a sığınmacı tepkisi
Sığınmacıların iltica başvurularını reddeden Atina yönetimi, Birleşmiş Milletler'in tepkisini çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oda TV'ye erişim engeli
Oda TV'ye erişim engeli
642
Afganistan'da silahlı saldırı: 27 ölü
Afganistan'da silahlı saldırı: 27 ölü
94
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
337
İranlı doktorlar halaydan vazgeçemedi
İranlı doktorlar halaydan vazgeçemedi
262
Özel Harekatçılar Edirne'ye gitti
Özel Harekatçılar Edirne'ye gitti
184
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
473
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
490
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir