BM Fransa'yı uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 40. oturumunda konuşan İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ekonomik haklardan ve kamu işlerinden mahrum bırakıldıklarını düşünen Sarı Yelekliler'in, Fransa'da protestolarda bulunduğunu söyledi.

AŞIRI GÜÇ KULLANIMI

Bachelet, Fransız hükümetine halen devam eden "ulusal müzakereler" de dahil Sarı Yelekliler ile diyalog yapma çağrısında bulunarak, "Aşırı güç kullanıldığı belirtilen vakalar hakkındaki tüm raporlara ilişkin, geniş kapsamlı soruşturma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

BİBER GAZI KULLANIMINDAN VAZGEÇMEDİLER

Fransa hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

17 KASIM'DAN BU YANA SÜRÜYOR

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Fransa'da polisin göstericiyi sürüklediği anlar VİDEO

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve bin 796'den fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.