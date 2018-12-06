BM'nin ödüllü gecesine THY damga vurdu

2 TALİHLİYE THY SEYAHAT PAKETİ HEDİYE EDİLDİ

THY New York Müdürü Cenk Öcal, kürsüde, kazanan iki talihliye THY seyahat paketini sundu. Paket içinde iki kişilik business bileti ve 5 yıldızlı otelde konaklama bulunuyor.

ÜNLÜ İSİMLER GALADA

Programa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ünlü Hollywood aktörü George Clooney, gecede ödül alan Amal Clooney, BM görev yapan birçok ülkenin Büyükelçisi ve UNCA üyeleri katıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, insan hakları ve basın özgürlüğüne değinirken, BM Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptığı çalışmalara da teşekkür etti.

"En İyi Dünya Vatandaşı" ödülünü alan Amal Clooney, İstanbul'daki Kaşıkçı cinayetinden bahsederek, adaletin yerini bulmasını istedi. Ayrıca Clooney, Myanmar'da tutuklanan gazeteciler ile Irak'ta kurtardığı aktivist Nadia Murad'ın hikayesini gecede anlattı.