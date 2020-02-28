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BM Genel Sekreteri: İdlib'de ateşkes ilan edilmeli

BM Genel Sekreteri, Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi.

AA | 28.02.2020 - 07:16..
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve ''düzinelerce'' Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini bildirdi.

"İDLİB'DE DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMESİ GEREKİYOR"

"İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini" yineleyen Guterres, artan askeri gerginliğin siviller için teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu belirtti.

Guterres, ''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti.

BM Genel Sekreteri: İdlib'de ateşkes ilan edilmeli

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