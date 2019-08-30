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BM Güvenlik Konseyinde BAE aleyhinde oturum talebi

Yemen Hükümeti, Güvenlik Konseyinden resmi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen Silahlı Kuvvetlerine karşı düzenlediği açık saldırı hakkında oturum yapması talebinde bulundu

AA | 30.08.2019 - 06:15..
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BM Güvenlik Konseyinde BAE aleyhinde oturum talebi

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından dün Şevbe'nin ardından Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı. Ancak BAE'ye ait uçakların dün düzenlediği hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti.

OTURUM TALEBİ

Yemen Hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güneydeki güçlerini açıkça bombalaması hakkında oturum düzenlemesi talebinde bulundu. Yemen Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen Hükümeti, Güvenlik Konseyinden resmi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen Silahlı Kuvvetlerine karşı düzenlediği açık saldırı hakkında oturum yapması talebinde bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

Ayrılıkçı harekete karşı yapılan mücadeleye değinilen açıklamada, hükümetin BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı isyancı milislerle mücadelede anayasal hakkını yerine getirdiği vurgulandı.

Dün, Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'ye ait uçakların, geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

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