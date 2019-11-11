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BM heyetiyle Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü görüşüldü

Dışişleri Bakanlığı heyeti, Cenevre'de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.

DHA | 11.11.2019 - 19:50..
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Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran başkanlığındaki heyetin, BM'nin BMMYK heyetiyle, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Cenevre'de Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile ülkemizin ilgili heyetleri arasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Heyetler bir sonraki görüşmeler için ülkemizde bir araya geleceklerdir" denildi.

Açıklamada, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriyeliler için kalıcı çözümler dahil olmak üzere, mültecilere ilişkin tüm konularda BMMYK ile iş birliği yapmayı sürdüreceği belirtildi.

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