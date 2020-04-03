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BM koronaya karşı küresel dayanışma kararı aldı

BM Genel Kurulu, koronavirüs salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapan kararı kabul etti.

AA |
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BM koronaya karşı küresel dayanışma kararı aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda koronavirüs salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapan karar oylandı.

Norveç, İsviçre, Singapur, Endonezya, Lihtenştayn ve Gana tarafından hazırlanan ve 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 188 ülkenin sponsor olduğu karar, oy birliğiyle kabul edildi.

BM'NİN KORONAVİRÜSE KARŞI ALDIĞI İLK KARAR

Söz konusu karar, koronavirüs salgınına ilişkin alınan ilk BM kararı olma özelliği taşıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplanamayan Genel Kurul'da, oylama da yeni kurallar çerçevesinde yapıldı.

İTİRAZ EDEN ÜLKE OLMADI

Tasarı sunulduktan sonra perşembe yerel saat ile 18.00'e kadar ülkelere itiraz etme hakkı tanındı. Tanınan sürenin dolmasının ardından hiçbir itiraz olmaması üzerine, karar oy birliğiyle kabul edildi ve yürürlüğe girdi.

YOKSUL VE SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKELERE YARDIM EDİLMESİ VURGULANDI

Koronavirüsün toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisine ve ekonomi, küresel seyahat ve ticareti ciddi bir şekilde aksatmasına dikkat çekilen kararda, yoksul ve salgından en fazla etkilenen ülkelere yardım edilmesi gerektiği de vurgulandı.

Salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapılan kararda ayrıca koranavirüsle mücadelede her türlü ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı çıkılması ve insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

BM koronaya karşı küresel dayanışma kararı aldı

RUSYA'NIN YAPTIRIMLARA KARŞI SUNDUĞU KARAR KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan Rusya'nın BM Genel Kurulu'na sunduğu koronavirüs salgınının neden olduğu zorluklar karşısında ticaret savaşlarına son verilmesi ve BM Güvenlik Konseyi onayı olmadan ülkelerin tek taraflı yaptırım kararı almaması çağrısının yapıldığı tasarısı ise kabul edilmedi.

KARARA ABD, ABD VE UKRAYNA İTİRAZ ETTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre karara ABD, Avrupa Birliği ve Ukrayna itiraz etti.

KARARLAR YENİ KURALLARA GÖRE OYLANIYOR

BM Genel Kurulu'nda salgın yüzünden oylama yapılamadığı için tasarılar yeni belirlenen kurallara göre ancak oy birliğiyle kabul edilebiliyor.

BM koronaya karşı küresel dayanışma kararı aldı

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