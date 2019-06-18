BM: Mursi'nin ölümü araştırılmalı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin açıklama geldi.
Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda ölmesi üzerine BM, ölüm sebebinin araştırılmasını istedi.
KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ AÇIKLAMASI
Duruşmalara cam kafes içerisinde katılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda, pazartesi günü vefat etmişti.
Öte yandan Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.
Mısır Başsavcılığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.