BM: Suriye'de çatışmalara son verilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Libya'dan Suriye'ye çatışmaların arttığına ve gerginliklerin tırmandığına dikkati çeken Guterres, ''Bugün deli bir rüzgar dünyayı kasıp kavuruyor. Silahlar uçuşuyor, çatışmalar artıyor.'' diye konuştu.

"KRİZİN ÇÖZÜMÜ SİYASİ"

Suriye'nin kuzey batısında, İdlib'de artan çatışmaların son derece endişe verici olduğunu belirten Guterres, ''Krizin çözümünün askeri değil siyasi olduğunu defalarca tekrar tekrar söyledik ve şimdi Suriye'de durum Türk ordusu ve Suriye ordusunun birbirini bombaladığı bir hal aldı ve bu da krizin doğasında son derece endişe verici bir değişiklik. Artan gerginlik kontrolden çıkmadan taraflara çatışmalara son vermesi çağrısı yapıyorum.'' ifadesini kullandı.