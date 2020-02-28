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BM, Türkiye'ye mülteciler konusunda yardım çağrısı yaptı

BM, dünyaya, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.

AA | 28.02.2020 - 22:58..
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BM, Türkiye'ye mülteciler konusunda yardım çağrısı yaptı

Türkiye'nin tüm mültecilere sınır kapılarını açmasının ardından, mülteciler akın akın Avrupa'ya geçebilmek için Edirne'ye gidiyor.

Mülteci akınından korkan Avrupa ülkelerinden ve temsilcilerinden açıklamalar ard arada geliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch da, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve İdlib'deki Suriyeli sivillere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin sorusu üzerine Baloch, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

"ÇAĞRIMIZI ULUSLARARASI TOPLUMU İÇİNE ALACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİYORUZ"

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Suriye'nin komşu ülkelerine Suriye'den gelen sivillerin "kabul edilmesi" çağrısında bulunduklarını anımsatan Baloch, "Dolayısıyla bu çağrımızı uluslararası toplumu da içine alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve hızlandırılması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

BM, Türkiye'ye mülteciler konusunda yardım çağrısı yaptı

BM, Türkiye'ye mülteciler konusunda yardım çağrısı yaptı

BM, Türkiye'ye mülteciler konusunda yardım çağrısı yaptı

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