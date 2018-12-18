BM ve Türkiye, Rusya, İran Dışişleri Bakanları uzlaştı

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak için Cenevre'de buluştu.

"ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELDİK"

Toplantı sonrası yapılan açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptı. Lavrov, toplantı sonucunda BM ve Türkiye-Rsya-İran Dışişleri Bakanları Cenevre'de uzlaştığı belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da toplantıyla ilgili olarak, "Suriye anayasa komisyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik" dedi.