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BM YPG/PKK ile yapılan anlaşmayı gizledi

Birleşmiş Milletlerin YPG/PKK terör örgütü ile yaptığı skandal "eylem planı" ve imza töreni tatil gününe denk getirildi.

AA | 02.07.2019 - 03:22..
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Birleşmiş Milletlerin (BM), SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü ile imzaladığı skandal eylem planı, BM Cenevre Ofisi'nin tatil olduğu cumartesi günü ve sadece birkaç kişinin bilgisi dahilinde ve gizlice imzalandı.

BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın, 29 Haziran'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü üyesi Mazlum Abdi ile örgütün ''bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için'' resmi bir törenle imza attığı skandal "eylem planı"nın detayları ortaya çıkmaya başladı.

"GÜVENLİK İÇİN DUYURMADIK"

AA muhabirine konuşan BM Cenevre Ofisi Genel Direktörünün Basın Sözcüsü Alessandra Vellucci, skandal planın "güvenlik sebeplerinden dolayı kamuoyuna duyurulmadığını" savundu.

Sözcü Vellucci, "Güvenlik nedeniyle sadece birkaç kişinin bu toplantıdan haberi oldu. Gizli tutulmasının tek sebebi bu." dedi.

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