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BM'de 500 milyon dolarlık seyahat istifa getirdi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Direktörü Erik Solheim, yaklaşık 500 milyon doları bulan seyahat harcamalarının ardından istifa etti.

AA | 21.11.2018 - 06:01..
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BM'de 500 milyon dolarlık seyahat istifa getirdi

Norveçli üst düzey BM yetkilisi Solheim'nin seyahat harcamalarının yaklaşık 500 milyon doları bulduğu ortaya çıktı.

668 GÜNÜN 529'UNDA GEZMİŞ

İngiliz The Guardian gazetesi, Solheim'ın 668 günün 529'unu seyahat ederek geçirdiği, uçak ve otel masraflarının yaklaşık yarım milyar doları bulduğunu yazdı.

BM'de 500 milyon dolarlık seyahat istifa getirdi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise yaptığı açıklamada, Genel Sekter Antonio Guterres'in Solheim'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Solheim, Haziran 2016'dan beri Nairobi merkezli BM Çevre Programı'nın direktörü olarak görev yapıyordu.

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