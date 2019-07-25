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BM'de İsrail'i kınama bildirisine ABD vetosu

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıklaması, ABD'nin desteğini alamayınca engellendi.

AA | 25.07.2019 - 06:33..
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BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Kuveyt, Endonezya ve Güney Afrika tarafından konseye getirilen ve İsrail'in Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınayan ve yine İsrail'e uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı yerleşim birimi faaliyetlerine son vermesi çağrısı yapan ortak açıklama, konseyin daimi üyelerinden ABD'nin engeline takıldı.

BM Güvenlik Konseyi açıklamaları oy birliğiyle kabul ediliyor.

BM'de İsrail'i kınama bildirisine ABD vetosu

İsrail güçleri pazartesi günü sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

BM'de İsrail'i kınama bildirisine ABD vetosu

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İsrail mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu yapıların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek, yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

BM'de İsrail'i kınama bildirisine ABD vetosu

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binaya ilişkin yıkım kararının durdurulması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme pazar günü bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

BM'de İsrail'i kınama bildirisine ABD vetosu

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