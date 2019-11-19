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BM'den ABD'nin Yahudi yerleşimi açıklamasına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olmadığı yönündeki açıklamalarınaa, Birleşmiş Milletler'den tepki geldi.

AA | 19.11.2019 - 17:32..
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir var olan duruşunda bir değişiklik olmadığını duyurdu.

''HUKUK İHLALİ KARARIMIZ DEĞİŞMEDİ''

OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Colville toplantıda, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına ilişkin soruya cevap verdi.

Colville, "BM Sekreteryasının bir parçası olarak, 'İsrail yerleşim yerlerinin uluslararası hukukun ihlali' olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir var olan duruşunu sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

''ABD'NİN DEĞİŞEN DURUŞU HUKUKU ETKİLEYEMEZ''

ABD'nin açıklamalarına tepki gösteren Colville, "Bir devletin politika durumundaki bir değişiklik ne mevcut uluslararası hukuku ne de Uluslararası Adalet Divanı ve Güvenlik Konseyinin (bu konudaki) yorumunu değiştirir." dedi.

POMPEO DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

BM'den ABD'nin Yahudi yerleşimi açıklamasına tepki

NETANYAHU TEŞEKKÜR ETTİ

Yahudi yerleşim birimi Gush Etzion'da incelemelerde bulunan Binyamin Netanyahu, burada yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmeme kararından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir kez daha teşekkür etti.

Trump yönetiminin aldığı kararın İsrail açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Netanyahu, "Bugün İsrail için çok önemli. Bu kazanım (ABD'nin kararı) nesiller boyu sürecek." ifadesini kullandı.

BM'den ABD'nin Yahudi yerleşimi açıklamasına tepki

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