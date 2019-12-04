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BM'den ABD'ye: 490 milyon dolar borcunuz var

Birleşmiş Milletler, ABD'nin halen örgütün bütçesine 491 milyon dolar borcu olduğunu duyurdu.

AA | 04.12.2019 - 06:29..
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, “ABD’nin halen 491 milyon dolar ödemesi gerekiyor” dedi.

Daha önce Dujarric, ABD’nin son haftalarda BM bütçesine 563 milyon dolar yatırarak borcunun bir kısmını kapattığını açıklamıştı.

BM BÜTÇESİ ALARM VERİYOR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen ekim ayında örgütün finansal durumunun ciddi şekilde kötüleştiği bilgisini vermişti. 9 Ekim 2019 itibariyle ABD dahil 50’den fazla ülke cari yılın aidatını ödememişti. Bu yüzden örgüt tasarruf kararı almıştı.

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