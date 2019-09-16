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BM'den Arakanlı Müslümanlara soykırım açıklaması

BM, Myanmar hükümeti'nin, Arakanlı Müslümanlara karşı insanlık dışı eylem ve zulümlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi | 16.09.2019 - 13:23..
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BM'den Arakanlı Müslümanlara soykırım açıklaması

Myanmar ordusunun uyguladığı şiddet nedeniyle geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana komşu ülke Bangladeş'e sığınan Rohingya mültecilerinin sayısı 720 bini geçti. Ülkenin güneyinde bugün yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman yaşıyor.

Arakan'da Müslümanlara yönelik insanlık zulmü devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM)'den açıklama geldi.

"SOYKIRIM NİYETİYLE YAPILIYOR"

BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının, yeni delillerle pekiştiğini açıkladı.

Ayrıca BM, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu.

BM'den Arakanlı Müslümanlara soykırım açıklaması

BM'den Arakanlı Müslümanlara soykırım açıklaması

BM'den Arakanlı Müslümanlara soykırım açıklaması

Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi VİDEO

Arakanlı Müslümanların Naf Nehri'ndeki zorlu yolculuğu VİDEO

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