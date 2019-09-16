BM'den Arakanlı Müslümanlara soykırım açıklaması

Myanmar ordusunun uyguladığı şiddet nedeniyle geçtiğimiz yılın ağustos ayından bu yana komşu ülke Bangladeş'e sığınan Rohingya mültecilerinin sayısı 720 bini geçti. Ülkenin güneyinde bugün yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman yaşıyor.
Arakan'da Müslümanlara yönelik insanlık zulmü devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM)'den açıklama geldi.
"SOYKIRIM NİYETİYLE YAPILIYOR"
BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının, yeni delillerle pekiştiğini açıkladı.
Ayrıca BM, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu.
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