BM'den Golan Tepeleri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump; İsrail, Lübnan, Suriye üçgeninde kalan tartışmalı Golan Tepeleri' için açıklaması sert tepkilere neden oldu. Trump, Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğin İsrail üzerinde olduğunu açıklayan bir tweet paylaşmıştı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Trump'ın açıklamasına cevap verdi. Haq Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasının hükümsüz olduğunu belirtti.

Farhan Haq, Trump'ın açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi.





HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR

"Uluslararası geçerliliği yoktur"BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.''

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.