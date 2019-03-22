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BM'den Golan Tepeleri açıklaması

BM, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in, işgal ettiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldi" açıklamasına 'Hükümsüzdür' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 01:10..
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ABD Başkanı Donald Trump; İsrail, Lübnan, Suriye üçgeninde kalan tartışmalı Golan Tepeleri'  için açıklaması sert tepkilere neden oldu. Trump,   Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğin İsrail üzerinde olduğunu açıklayan bir tweet paylaşmıştı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Trump'ın açıklamasına cevap verdi. Haq Trump'ın Golan Tepeleri  açıklamasının hükümsüz olduğunu belirtti.

Farhan Haq, Trump'ın açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi.

BM'den Golan Tepeleri açıklaması

HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR

"Uluslararası geçerliliği yoktur"BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.''

BM'den Golan Tepeleri açıklaması

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

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BM'den Golan Tepeleri açıklaması

BM'den Golan Tepeleri açıklaması

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