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BM'den İdlib çağrısı: Ateşkese uyun

Türkiye ile Rusya arasında İdlib için geçen eylül ayında yapılan ateşkes anlaşmasına BM'den herkesin uyması yönünde davet geldi.

AA | 13.06.2019 - 21:23..
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BM'den İdlib çağrısı: Ateşkese uyun

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeybatısında devam eden saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Suriye'deki gerginliği azaltma bölgesinin kuzeybatısında özellikle de Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in güneyindeki silahlı çatışmaların insani etkilerinden dolayı alarm halindeyiz" diyen Dujarric, bölgede 29 Nisan'dan bu yana devam eden gerilimde 69 kadın ve 81 çocuk dahil olmak üzere 231 sivilin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

"HERKESİ ANLAŞMAYA UYMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bölgedeki 300 binden fazla sivilin Türkiye sınırına yakın kamplara sığınmak zorunda kaldığının altını çizen Dujarric, "BM, çatışan tüm tarafları, Türkiye ve Rusya arasında geçen eylül varılan ateşkes anlaşmasına tamamıyla uymaya davet ediyor. Ayrıca tüm tarafları, uluslararası hukuk çerçevesinde sivilleri ve sivil altyapıları korumaya, ayrım gözetme ve orantılılık ilkelerine saygı duymaya çağırıyoruz" diye konuştu.

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