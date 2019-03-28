taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.53615
Euro
6.28765
Altın
1291.645
Borsa
92120.33
Gram Altın
229.914

BM'den Kaşıkçı davası için flaş çağrı

BM Suudi Arabistan'da devam eden ve 11 kişinin yargılandığı davada yargılanan kişilerin isimlerinin ve nerede tutulduklarının açıklanmasını istedi.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 20:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

sd

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'da 11 kişinin yargılandığı Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Callamard, yargılamanın uluslararası standartlara uygun yapılması gerektiğini belirterek, mahkemelerin kamuya açılmasını talep etti. BM temsilcisi ayrıca, şüphelilerin isimlerinin ve daha önce tutuklanan 10 kişinin nerede tutulduğunun açıklanmasını istedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SORUŞTURMA

Callamard, duruşmalara katılmasına izin verilen diplomatların da bir hukukun yanlış yönlendirilmesi ve insan hakları ihlali konusuna suç ortaklığı ediyor olabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansının davaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, cinayetin planlayıcısı olduğu iddia edilen ve bu nedenle görevinden kovulan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud El Kahtani'nin hiçbir duruşmaya katılmadığı iddia edilmişti.

 

    Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
    YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
    ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

    ORC'nin 31 Mart öncesi son anketi

    485
    The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

    The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

    260
    Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı

    130
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil uyarısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil uyarısı

    199
    Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

    Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

    90
    Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

    Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

    201
    Ahmet Şık'ın terörist hayranlığı

    Ahmet Şık'ın terörist hayranlığı

    353
    VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
    OYUNMOYUN.COM
    [+] Görüş bildir