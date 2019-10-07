1 A Milli Takımımızın gruptan çıkma ihtimalleri A Milli Takımımız, EURO 2020 yolunda çok kritik maçlara çıkacak. Grubun bitimine 4 karşılaşma kala Fransa ile birlikte ilk 2 için en iddialı takım durumundayız.

2 İzmir'de 15 Temmuz'da müezzin saldırısına karar çıktı Davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

3 Muğla'da sazlıklara ilgi büyüyor Sazlıkların oluşturduğu doğal labirentler, sonbaharda büründüğü sarı renkle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor.

4 BM'den Türkiye için olası harekat açıklaması TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı değerlendiren BM, Türkiye'ye güvendiğini belirtti.

5 Mersin'de minibüs ve otobüs birbirine girdi: 5 yaralı Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

6 Selim İleri ile Bir Gölge Gibi Silineceksin üzerinden edebiyatımızı konuştuk Ustamız, edebiyatımızın en özel isimlerinden Selim İleri ile son kitabı “Bir Gölge Gibi Silineceksin” üzerinden edebiyatımızı, onu etkileyen isimleri, dolu dolu geçen 35 yılın izlerini konuştuk…