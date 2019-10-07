BM'den Türkiye için olası harekat açıklaması

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlatacak.
Harekat öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sınırda konuşlanırken, ABD de Suriye'nin Türkiye sınırındaki birliklerini çekti.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası harekatıyla ilgili Birleşmiş Milletler'den tüm taraflara çağrı geldi.
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatına ilişkin, "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız." açıklamasında bulundu.
Moumtzis, "Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi" dedi.
BM SİVİLLER İÇİN UYARI YAPMIŞTI
Türkiye’nin harekatı başlatması halinde sivillerin yerinden olmasının engellenmesi istenmişti.
Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge konusunda "acı deneyimleri" olduğu da belirtildi.
Birleşmiş Milletler, Suriye’nin kuzeyinde göç başlaması ihtimaline karşı acil durum planı yaptıklarını da duyurdu.
Acil ihtiyaç duyanlara gıda ve tıbbi yardım yapabilmek için bölgeye erişim sağlanması gerekeceği vurgulandı.