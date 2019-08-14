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BM'den Yemen'de sivillere uygulanan şiddete tepki

Yemen OCHA Koordinatörü Lise Grande "Sivillere yönelik uygulanan şiddet tüm algıları aşıyor, bu kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti.

AA | 14.08.2019 - 05:33..
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BM'den Yemen'de sivillere uygulanan şiddete tepki

BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'de sivillere yönelik uygulanan şiddetin tüm algıların üstünde olduğunu bunun kesinlikle kabul edilmez olduğunu açıkladı.

DOLAYSIZ 320 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından Hacce vilayetinde pazartesi günü 6'sı çocuk 12 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısı sonrasında OCHA Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de dolaylı ya da dolaysız olarak 320 bin kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Yemen OCHA Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de sivillere yönelik uygulanan şiddetin tüm algıları aştığını bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bu dramın durdurulması gerektiğini belirten Grande, "Yemen halkının bu sıkıntıları yaşamasının hiçbir gerekçesi yoktur. Ailelerin yakınlarıyla kutlayacağı Kurban Bayramı'nda yakınlarının taziyelerini almaları oldukça üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.

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