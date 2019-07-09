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BM'den Yemen'e 400 milyon dolarlık proje desteği

İç savaşla boğuşan Yemen'in tüm vilayetlerinde toplamda 400 milyon dolarlık yaşam projeleri hayata geçireceği açıklandı.

AA | 09.07.2019 - 23:34..
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BM'den Yemen'e 400 milyon dolarlık proje desteği

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Yemen'deki BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Müdürü Sebastian Trev ile Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Feth Aden'de bir araya geldi.

Görüşmede Trev, BM'nin herhangi bir istisna gözetmeksizin Yemen'in tüm vilayetlerinde yaklaşık 400 milyon dolarlık yaşam projeleri hayata geçireceğini söyledi.

BAĞIMSIZ HAREKET EDİLECEK

OCHA'nın Yemen'in Taiz, Marib, El-Mukalla kentlerinde ofisler açacağını belirten Trev, işlerinde kolaylığın sağlanması için ofislerin merkezden bağımsız bir şekilde hareket edeceğini aktardı.

Feth de BM'nin istisnasız bir şekilde tüm vilayetlerde hayata geçireceği program ve projelerin önemine vurgu yaptı.

BM'nin ülkedeki insani yardım operasyonlarını uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilen hükümetin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Yemenli Bakan Feth ayrıca Husilere atıfta bulunarak, insani yardım kapsamında milislerle iş birliğine girilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısı yaptı.

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