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BMW, 8 Gran Coupe serisini Türkiye piyasasına çıkarıyor

BMW 8 Serisi Grand Coupe, tasarımı ve sürüş konforuyla dikkat çekiyor.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 16:42..
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Otomobil sektöründe dünyanın en çok dikkat çeken şirketi olan BMW'nin dört kapılı spor otomobili BMW 8 Serisi Grand Coupe Türkiye'de piyasaya çıkacak.

TASARIMI VE SÜRÜŞ KEYFİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé serisinde Coupé ve Cabrio seçenekleri yer alıyor. Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé, yeni aracıyla sportif tasarım ve sürüş keyfini bir arada sunuyor.

BMW, 8 Gran Coupe serisini Türkiye piyasasına çıkarıyor

100 KİLOMETREYE 3,9 SANİYEDE ÇIKABİLİYOR

BMW 8 Serisi Gran Coupé, 440 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. M850i xDrive, 0’dan 100’e 3.9 saniyede çıkabiliyor.

BMW, 8 Gran Coupe serisini Türkiye piyasasına çıkarıyor

8 İLERİ ŞANZIMAN

Otomobilin tüm motor seçeneklerinde 8 ileri Steptronic şanzıman standart olarak geliyor. BMW’nin akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi xDrive ise 840i xDrive ve M850i xDrive modellerinde standart olarak yer alıyor.

BMW, 8 Gran Coupe serisini Türkiye piyasasına çıkarıyor

BMW, 8 Gran Coupe serisini Türkiye piyasasına çıkarıyor

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