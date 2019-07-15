BMW, 8 Gran Coupe serisini Türkiye piyasasına çıkarıyor

Otomobil sektöründe dünyanın en çok dikkat çeken şirketi olan BMW'nin dört kapılı spor otomobili BMW 8 Serisi Grand Coupe Türkiye'de piyasaya çıkacak.
TASARIMI VE SÜRÜŞ KEYFİ DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé serisinde Coupé ve Cabrio seçenekleri yer alıyor. Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé, yeni aracıyla sportif tasarım ve sürüş keyfini bir arada sunuyor.
100 KİLOMETREYE 3,9 SANİYEDE ÇIKABİLİYOR
BMW 8 Serisi Gran Coupé, 440 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. M850i xDrive, 0’dan 100’e 3.9 saniyede çıkabiliyor.
8 İLERİ ŞANZIMAN
Otomobilin tüm motor seçeneklerinde 8 ileri Steptronic şanzıman standart olarak geliyor. BMW’nin akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi xDrive ise 840i xDrive ve M850i xDrive modellerinde standart olarak yer alıyor.