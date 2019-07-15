BMW, 8 Gran Coupe serisini Türkiye piyasasına çıkarıyor

Otomobil sektöründe dünyanın en çok dikkat çeken şirketi olan BMW'nin dört kapılı spor otomobili BMW 8 Serisi Grand Coupe Türkiye'de piyasaya çıkacak.

TASARIMI VE SÜRÜŞ KEYFİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé serisinde Coupé ve Cabrio seçenekleri yer alıyor. Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé, yeni aracıyla sportif tasarım ve sürüş keyfini bir arada sunuyor.

100 KİLOMETREYE 3,9 SANİYEDE ÇIKABİLİYOR

BMW 8 Serisi Gran Coupé, 440 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. M850i xDrive, 0’dan 100’e 3.9 saniyede çıkabiliyor.

8 İLERİ ŞANZIMAN

Otomobilin tüm motor seçeneklerinde 8 ileri Steptronic şanzıman standart olarak geliyor. BMW’nin akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi xDrive ise 840i xDrive ve M850i xDrive modellerinde standart olarak yer alıyor.