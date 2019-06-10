BMW i8'e bir ödül daha

BMW’nin plug-in-hybrid otomobili BMW i8, ödüle doymuyor.

YILIN EN İYİ MOTORU

Otomobil, 'Yılın Motoru Ödülleri’nde 'En İyi Hibrit Motor’' kategorisinde birinciliği elde ederek üst üste 5. kez 'Yılın Motoru' seçildi.

ALDIĞI 233 PUANLA LİDER OLDU

Jürinin yaptığı oylamalar sonucunda BMW i8'in güç ünitesi, 233 puan aldı. Kendisinden sonra ikinci sırada gelen rakibinin aldığı 138 puan karşısında, aradaki farkı açtı.

GÜCÜNÜ ÖN AKSA GÖNDERİYOR

BMW i8, spor otomobil performansını kompakt bir otomobilin yakıt ekonomisiyle birleştiriyor. Üç silindirli içten yanmalı motoru, arka tekerleklere 170 kW / 231 hp güç sağlıyor.

105 kW/143 hp'ye yükseltilmiş olan elektrik motoru ile enerjisini lityum iyon bataryadan (geleneksel bir ev prizinden şarj edilebilir.) alarak gücünü ön aksa gönderiyor.

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4 SANİYEDE 100 KİLOMETRE

BMW i8 Coupe, 0’dan 100 km’ye yalnızca 4,4 saniyede ulaşabiliyor.