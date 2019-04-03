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BMW ile Microsoft akıllı fabrikalar için iş birliği yaptı

BMW Group, Microsoft'un Azure platformuna dayanan Açık Üretim Platformu'na diğer üreticilerin ve tedarikçilerin de katılmasını amaçlıyor

AA | 03.04.2019 - 09:30..
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Alman otomobil üreticisi BMW Group, Microsoft ile akıllı fabrikaları yaygınlaştırmak, fabrikaları bulut sistemleri üzerinden tedarikçilere açmak için iş birliği yapma kararı aldı.

Şirketlerin, Hannover Messe Endüstri Teknolojileri Fuarı'nda yaptıkları açıklamaya göre, söz konusu iş birliğiyle oluşturulacak Açık Üretim Platformu (OMS) ile akıllı fabrika çözümleri desteklenecek.

microsoft

VERİMLİLİĞİN ARTMASI AMAÇLANIYOR

İş birliği, gelecekteki endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) gelişmelerini önemli ölçüde hızlandırmayı, yaygın endüstriyel zorlukları ele alarak üretimde verimliliği artırmayı ve üretim zamanını kısaltmayı amaçlıyor.

Microsoft Bulut ve Girişimcilik Başkan Yardımcısı Scott Guthrie, otomobil sektöründe dijital üretim verimliliğini artırmak için BMW ile güçlerini birleştirdiklerini ifade ederek, "Açık bir topluluk oluşturma taahhüdümüz, tüm üretim değeri zincirinde iş birliği için yeni fırsatlar oluşturacaktır." dedi.

İş birliği kapsamında oluşturulacak OMS, BMW'nin halihazırda kullandığı Microsoft Azure IIoT (Industrial Internet of Things) üzerinde kurulacak. Böylece öteki üretici ve tedarikçi gibi paydaşların sisteme katılması sağlanacak.

BMW’nin halihazırda 3 bin makinesi, robotu ve özerk taşıma sistemleri, Microsoft Azure tarafından kurulan IIoT platformuna bağlı bulunuyor.

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