BMW ve Tencent, sürücüsüz otomobiller için ortaklık yaptı

Alman otomobil üreticisi BMW ve Çin çevrimiçi oyun devi Tencent, dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de sürücüsüz otomobillerin geliştirilmesine yardımcı olacak bir bilgi işlem merkezi açmak üzere iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Yıl sonuna kadar faaliyete geçecek olan bilgi işlem merkezi, otomobillere yarı sürücüsüz sürüş ve en sonunda tam sürücüsüz sürüş sağlayacak verilerin toplanmasına yardımcı olacak.

BMW ve Tencent söz konusu merkezin hangi şehirde kurulacağını henüz açıklamasa da güvenilir kaynaklara göre bilgi işlem merkezi Çin'in doğusundaki Tianjin şehrinde inşa edilecek.

BMW'nin yeni bilgi işlem merkezi, Tencent'in bulut bilişim teknolojilerinden yararlanacak ve bu sayede şirkete otonom araç geliştirmek için gerekli alt yapı sağlanmış olacak.

2021'DE YENİ ARAÇLAR TANITILABİLİR

BMW, Çin'deki otomobillerin yol ve trafik koşullarına ilişkin gerçek zamanlı dijital bilgi akışını analiz eden yarı sürücüsüz ve tam sürücüsüz otomobillerini 2021 yılında ülkede kullanıma sunması bekleniyor.

KARMAŞIK VERİLER GEREKİYOR

Sürücüsüz otomobiller, herhangi bir insan müdahalesi olmadan hizmet verebilmesi için yolları ve diğer araçları deneyimleyerek öğrenmesi gerekiyor. Bu öğrenme süreci ise yapay zeka teknolojilerine dayanan karmaşık verilere ihtiyaç duyuyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.