BMW'den sıradışı gök taşı modeli

BMW, 8 serisinin en önemli serisini ilk kez Cenevre'de görücüye çıkarttı. BMW Individual M850i Night Sky olarak adlandırılan otomobilde, gök taşı kullanıldı.

SADECE 1 ADET ÜRETİLECEK

Sadece 1 adet üretilecek BMW Individual M850i Night Sky'ı asıl özel kılan, bazı kısımlarında gök taşı kullanılmış olması.

BAZI DETAYLARDA KULLANILMIŞ

Gök taşından elde edilen malzeme; çalıştırma düğmesi, orta konsol, vites kolu gibi detaylarda kullanılmış. Aynı zamanda ışıklandırılmış şekilde, kapı kenarında da kendisini gösteriyor.