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BMW'den sıradışı gök taşı modeli

Dünyanın önemli markalarından biri olan BMW, Individual M850i Night Sky model aracını Cenevre'de tanıttı.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 11:10..
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BMW'den sıradışı gök taşı modeli

BMW, 8 serisinin en önemli serisini ilk kez Cenevre'de görücüye çıkarttı. BMW Individual M850i Night Sky olarak adlandırılan otomobilde, gök taşı kullanıldı.

BMW'den sıradışı gök taşı modeli

SADECE 1 ADET ÜRETİLECEK

Sadece 1 adet üretilecek BMW Individual M850i Night Sky'ı asıl özel kılan, bazı kısımlarında gök taşı kullanılmış olması.

BMW'den sıradışı gök taşı modeli

BAZI DETAYLARDA KULLANILMIŞ

Gök taşından elde edilen malzeme; çalıştırma düğmesi, orta konsol, vites kolu gibi detaylarda kullanılmış. Aynı zamanda ışıklandırılmış şekilde, kapı kenarında da kendisini gösteriyor.

BMW'den sıradışı gök taşı modeli

BMW'den sıradışı gök taşı modeli

BMW'den sıradışı gök taşı modeli

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