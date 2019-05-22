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BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

Reklam filminde; emekli olan Mercedes CEO'su Dieter Zetsche, S Serisi aracından inip BMW'ye biniyor.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 12:59..
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BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

Mercedes'in İstanbul doğumlu efsane CEO'su Dieter Zetsche, bugün emekli oluyor ve yerini Ola Kallenius'a bırakıyor.

En büyük rakibi BMW bu durumu fırsata çevirerek inanılmaz bir reklam filmi çevirmiş.

ELEKTRİKLİ BMW ARACINA BİNİYOR

Herkese veda eden Mercede CEO'su Zetsche, en sonunda S Serisi aracını teslim edip, garajdaki elektrikli i8'e biniyor.

BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

BMW: EMEKLİLİK GEÇMİŞİ BIRAKMAKTIR

Reklam filmini sosyal medya hesabından paylaşan BMW, "Emeklilik geçmişinizi geride bırakıp, geleceğinizi kucaklamaktır." ifadelerini kullandı.

BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam VİDEO

MERCEDES'İN CEVABI

Mercedes de bu reklam filmine kendi sosyal medya hesabından cevap verdi. Paylaşımda, "Bizce patronumuz, emekliliğinde (elektrikli otoyu değil) gerçek beygir gücünü tercih eder. Yine de bu takdiriniz ve hoş çekişmeniz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

BMW'nin Mercedes'e gönderme yaptığı reklam

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